Am Gückinger Königstein wird bereits am Freitagabend um 20.15 Uhr der 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 eingeläutet, fünf weitere Begegnungen gehen dann am Sonntagnachmittag über die Bühne. Das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Diez-Freiendiez und dem VfL Altendiez wird erst am Dienstag, 8. April, 19.30 Uhr, am Wirt ausgetragen.

TuS Gückingen – FC Kosova Montabaur (Fr., 20.15 Uhr, Hinspiel 3:4). Nach dem gebrauchten Tag in Nastätten hoffen die Schwarz-Gelben inständig, dass es in gewohnter Umgebung besser läuft. Denn nach wie vor müssen die mit wesentlich höheren Ambitionen in die Runde gegangenen Gückinger nach hinten schauen. Zwei Zähler Vorsprung auf Abstiegsplatz Nummer eins sind für das Team von Trainer Mehmet Dragusha alles andere als ein Ruhekissen. Im Gegenteil: Schleunigst müssen Punkte her. Am besten schon unter Flutlicht gegen den letztjährigen Bezirksligisten, der zwar umgehend dorthin zurückkehren möchte, zuletzt aber beim 1:2 gegen den TuS Niederahr einen Dämpfer kassierte, der zudem die Tabellenführung kostete. Daher dürften die Kosovaren mit geschärften Sinnen und einer gehörigen Portion Wut im Bauch nach Gückingen kommen. Ob der TuS, der auf seinen gesperrten Top-Torjäger Johannes Moog verzichten muss, wie zuletzt beim 2:2 gegen die Hundsangener Reserve die Ruhe bewahrt und einem weiteren Top-Team Punkte abknöpft?

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Mühlbachtal (So., 14.30 Uhr, in Reitzenhain, Hinspiel 2:0). Das Thema sofortiger Wiederaufstieg dürfte sich für BoReiBo spätestens nach dem 0:3-Verlust in Weroth und nun elf Zählern Rückstand auf den Primus erledigt haben. Am Ehrgeiz von Trainer Andreas Nickel dürfte dies nicht nagen, vielmehr gilt es für die Dreifach-Kombinierten, dem treuen Anhang weiter attraktive Spiele zu bieten und die Heimstärke (6/1/1) zu untermauern. Der Gast aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg verschaffte sich zuletzt mit dem 2:0-Erfolg gegen die Gückinger zwar etwa Luft. Von Entwarnung im Kampf um den Verbleib in der Liga kann aber noch längst keine Rede sein, zumal sich Steffen Schmidts Schützlinge auf fremdem Terrain bisher als recht zurückhaltend erwiesen (1/2/5). Das soll sich auf der Reitzenhainer Asche ändern...

Singhofen erwartert auswärts starke Elberter

TuS Singhofen – SG Elbert/Horbach (So., 14.30 Uhr, in Nassau, Hinspiel 2:0). Dass Fortuna den Kellerkindern gefühlt oft nicht hold ist, erfuhren die Singhöfer unlängst am Altendiezer Lahnblick. Die Chance auf einen Zähler wurde verpasst, wenngleich auch betont werden muss, dass dem Schlusslicht in seiner frustrierenden sportlichen Lage ein Punkt auch nicht so recht weiter geholfen hätte. Bei nunmehr bereits zehn Zählern Rückstand auf das rettende Ufer scheint es realistisch betrachtet vielmehr nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der Abstieg der Blau-Weißen in die B-Klasse besiegelt ist. Dorther kommen die Kombinierten aus dem Unterwesterwald, die seit der Trennung von Trainer Andriy Chechouga im Aufwind sind. Dass die SG aber auch verwundbar ist, zeigte zuletzt der TuS KK, der allerdings eine 2:0-Pausenführung in Horbach noch aus den Händen gab. Allerdings hat die Stera-Elf auswärts bereits stattliche 12 Zähler einkassiert. Das sind 5 mehr, als der TuS insgesamt geholt hat...

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Birlenbach/Schönborn (So., 14.30 Uhr, Hinspiel 3:3). Viele Gelegenheiten zur Wende bleiben den Flecker nicht mehr, vielleicht ist die Partie gegen den bereits sieben Zähler mehr aufweisenden Tabellennachbarn für die Elf von Jan Noppe so etwas wie die letzte Chance, der Hoffnung auf ein Happy End endlich konkrete Nahrung zu geben. Da auch die SG dringend auf jeden Punkt angewiesen ist, dürfte am Hellenhahn „Abstiegskampf pur“ angesagt sein. Für Tim Detrois und Co. gilt es beim „Sechs-Punkte-Spiel“ im Einrich die mäßige Auswärtsbilanz (1/1/6) gegen die mit gleicher Ausbeute schwächste Heimmannschaft aufzupolieren. Denn der Aufenthalt „unter dem Strich“ soll für die Birlenbacher und Schönborner kein Dauer-Zustand sein.

Sportfreunde Bad Ems – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II (So., 14.30 Uhr, Hinspiel 0:3). Während die Kurstädter trotz wesentlich höherer Ambitionen im Kampf um den Verbleib im Oberhaus des Kreises stecken träumt die Reserve nach der zurückeroberten Tabellenführung vom Staffelsieg. Ob die SG im Fall des Titelgewinns am Ende tatsächlich aufsteigen kann, hängt vom Abschneiden der ersten Garnitur in der Bezirksliga ab. Sollte es nichts mit dem Sprung in die Rheinlandliga werden, ist die Tür für die Zweite zu. Die Sportfreunde ihrerseits warten im Jahr 2025 noch auf das erste Erfolgserlebnis. Die Chancenverwertung und das Spielglück bleiben Themen bei den Kickern von der Insel Silberau. Trainer Bernd Kannegieser setzt gegen den auswärts noch ungeschlagenen Primus auf die üblichen Chancen des Außenseiters und hofft auf wesentlich höhere Effektivität.

„Abgerechnet wird bekanntlich erst zum Schluss.“

Trainer Maximilian Minor (TuS Holzhausen) hält nichts von Wasserstandsmeldungen

TuS Niederahr – TuS Holzhausen (So., 15 Uhr, Hinspiel 4:4). Mit dem 3:1-Arbeitssieg gegen den SV Diez-Freiendiez haben die Kicker von der Bäderstraße auch den zweiten wegweisenden Vergleich mit einem direkten Mitkonkurrenten zu ihren Gunsten entschieden und kletterten damit „über den Strich“. Dem misst Trainer Maximilian Minor derzeit bei aller Freude über den kleinen Zwischenspurt jedoch keine allzu große Bedeutung zu. „Abgerechnet wird bekanntlich erst zum Schluss.“ Darauf bauen auch die Niederahrer, die spätestens seit dem Last-Minute-Coup beim FC Kosova wieder mitten im Titel- und Aufstiegsrennen sind.