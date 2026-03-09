Zum Start ins Jahr waren vier der besten fünf Teams der Kreisliga A3 an den zwei Topspielen beteiligt. Beide Duelle endeten unentschieden. Lachender Fünfter war somit die SG Guckheim, die ihre Partie gewann und sich auf Position zwei schob.
Lesezeit 2 Minuten
Zwei Unentschieden in der Kreisliga A3 stechen auch Westerwälder Sicht am ersten Spieltag des Jahres heraus. War mit dem 3:3 im Verfolgerduell zwischen der SG Elbert und dem TuS Niederahr vielleicht noch zu rechnen, überraschte das 1:1 der SG Horressen gegen den SV Diez-Freiendiez.