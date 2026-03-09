A3: Horressen spielt nur remis Guckheim profitiert von Niederahrs 3:3 in Horbach Leon Böckling, Max Buchmayer 09.03.2026, 09:26 Uhr

i Elberts Kapitän Tobias Brand (rechts) sorgte nach dem frühen Eigentor durch Leon Born (3.) für den schnellen Ausgleich (7.), ehe Spielertrainer Jonas Pörtner (2. von links) Niederahr in Führung brachte (21.). Am Ende stand es im Verfolgerduell in Horbach 3:3. Andreas Hergenhahn

Zum Start ins Jahr waren vier der besten fünf Teams der Kreisliga A3 an den zwei Topspielen beteiligt. Beide Duelle endeten unentschieden. Lachender Fünfter war somit die SG Guckheim, die ihre Partie gewann und sich auf Position zwei schob.

Zwei Unentschieden in der Kreisliga A3 stechen auch Westerwälder Sicht am ersten Spieltag des Jahres heraus. War mit dem 3:3 im Verfolgerduell zwischen der SG Elbert und dem TuS Niederahr vielleicht noch zu rechnen, überraschte das 1:1 der SG Horressen gegen den SV Diez-Freiendiez.







