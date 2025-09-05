Zwar hat sich die SG Altendiez durch das Remis in der vorgezogenen Partie des 5. Spieltags an die Spitze der Kreisliga A3 gesetzt, doch der neuen Spielgemeinschaft sitzt das WW-Trio Hundsangen II, Niederahr und Horressen im Nacken.

Mit einem Heimsieg zur Guckheimer Kirmes gegen Schlusslicht SG Unterwesterwald Niedererbach am heutigen Samstag könnte die SG Guckheim/Kölbingen am fünften Spieltag in der Kreisliga A3 zumindest bis Sonntag die Tabellenführung übernehmen. Die Westerwald-Duelle SG Westerburg II gegen SG Horressen sowie SG Hundsangen II gegen SG Ahrbach II folgen am Sonntag.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Unterwesterwald (Sa., 17 Uhr, in Guckheim). Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in die Partie gegen den Aufsteiger und hätten mit einem Sieg drei Punkte und die Tabellenspitze im Gepäck auf dem Weg zur Kirmes. Für die Gäste ist es ein schwieriges Unterfangen, der Benner-Elf einen dicken Strich durch diese Rechnung zu ziehen. Zur Partie auf dem Kunstrasen in Guckheim sagt Guckheims Trainer Thomas Benner: „Nach der ersten Saisonniederlage sind wir wieder in der Pflicht. Unser Fokus liegt darauf, es wieder besser zu machen und die drei Punkte zu holen.“ Niedererbachs Trainer David Isola meint: „Wir spielen meistens immer ganz gut mit, belohnen uns aber am Ende nicht dafür. Um den Anschluss nicht zu verlieren, muss allmählich auch der erste Saisonsieg her.“

TuS Burgschwalbach II – TuS Niederahr (So., 12.15 Uhr). Mit 16 Gegentreffern stellt die Reserve des Bezirksligisten zwar die löchrigste Defensive der gesamten Liga, doch die Mannschaft um Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner muss am Märchenwald auf der Hut sein. Der aktuelle Tabellenzehnte holte seine vier Punkte in den beiden bisherigen Heimspielen. Der TuS Niederahr visiert dennoch den vierten Sieg in Folge an, um weiter vorne mitzumischen. „Burgschwalbach ist für für uns absolutes Neuland. Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen und dranbleiben“, so Pörtner.

SV Diez-Freiendiez – SG Elbert/Horbach (So., 14.30 Uhr). Durch den fulminanten 6:1-Sieg gegen Burgschwalbach II scheint bei der SG Elbert mit dem ersten Saisonsieg der Knoten geplatzt zu sein. Beim punktgleichen Tabellennachbarn gilt es für Mannschaft von SG-Trainer Christian Stera nachzulegen, um weiter aus dem Keller nach oben zu klettern. Die Platzherren sind bei drei Remis und einer Niederlage in dieser Saison noch ohne Sieg und riechen ebenso Lunte. Stera meint: „Da werden wir richtig gefordert und brauchen wieder viel Einsatz und Leidenschaft.“

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Horressen/Elgendorf (So., 15 Uhr, in Gemünden). Der zweite Anzug des Bezirksligisten konnte beim 4:1-Erfolg bei der SG Ahrbach II seinen ersten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen und rechnet sich auch gegen den noch ungeschlagenen Tabellenvierten etwas aus. Dieser rettete zuletzt nach 0:2-Rückstand im Spitzenspiel gegen die SG Altendiez/Gückingen immerhin noch einen Zähler und scheint in dieser Begegnung leicht favorisiert. Zur Partie sagt Westerburgs Trainer Patrick Weber: „Auch wenn wir in Rückstand geraten sollten, dürfen wir nicht aufstecken. Horressens Qualitäten sind uns bekannt.“ Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer hält die Westerburger Zweite für eine „Wundertüte“ und fügt hinzu: „Da müssen wir richtig dagegenhalten und dürfen nicht die erste Hälfte wieder verpennen.“

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II (So., 15 Uhr, in Weroth). Klar mit 1:4 gegen Westerburg II kassierte auch die SG Ahrbach II nach drei Remis zum Start ihre erste Saisonpleite und rutschte dadurch auf einen Abstiegsrang zurück. Zumindest fraglich dürfte es sein, ob ausgerechnet beim Vorjahresmeister mit dem ersten Saisonsieg die Kohlen aus dem Feuer geholt werden können. Hundsangen II knüpft weiter an die vergangene Saison an und liegt mit neun Zählern gemeinsam mit der SG Altendiez und dem TuS Niederahr ganz oben. „Unsere Erwartungshaltung ist zwar nicht sonderlich hoch, doch wenn wir es clever angehen, dann haben wir eine Chance zur Überraschung“, sind für Ahrbachs Trainer Janik Herz die Rollen verteilt. Jannik Bendel, Trainer der Hundsangen II, meint: „Mit Schwung und ganz befreit wollen wir weiter auf unserer Welle reiten.“

Niederahr macht’s nach 3:0-Führung spannend

Unter der Woche setzte sich der TuS Niederahr zu Hause gegen die SG Birlenbach/Schönborn mit 3:2 (3:2) durch. Nach nicht einmal zehn Minuten waren die Weichen in Niederahr bereits gestellt. „Wir befanden uns zunächst im Tiefschlaf. Nach 25 Minuten haben wir aber angefangen uns zu wehren. Leider haben wir uns am Ende nicht mit einem Punktgewinn belohnt. Dennoch war es ein offener Spielverlauf, bei dem den Zuschauern einiges geboten wurde“, sagte SG-Trainer Chris-Jannick Dietrich. Tore: 1:0 Jonas Pörtner (2.), 2:0 Noah Kachler (6.), 3:0 Maurice Kohlhaas (9.), 3:1 Tyrese-Jason Labs (30.), 3:2 Tarek Braun (36.). Zuschauer. 100. stn