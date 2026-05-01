Verfolger patzt, Primus siegt Guckheim lässt im Titelrennen mit Horressen Federn Marco Rosbach 01.05.2026, 09:03 Uhr

i Einen verbissenen Kampf lieferten sich im Verfolgerduell die SG Guckheim (in Weiß) und der TuS Niederahr (in Grau-Grün) - mit dem besseren Ende für die zuletzt schwächelnden Gäste. Volker Horz

Vier Westerwälder Mannschaften dominieren das Geschehen an der Spitze der Kreisliga A3, zwei davon träumen vom Aufstieg. Im Kampf um die Meisterschaft hat Horressen jetzt mit fünf Punkten die Nase vorn, weil Guckheim am Donnerstagabend leer ausging.

War das schon eine Vorentscheidung im Titelrennen der Kreisliga A3? Während Spitzenreiter SG Horressen seine Pflichtaufgabe bei Schlusslicht SG Ahrbach II gelöst hat, ließ Verfolger SG Guckheim gegen den zuletzt schwächelnden TuS Niederahr Federn. Horressens Vorsprung ist dadurch auf fünf Punkte angewachsen.







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