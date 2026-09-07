Die zweite Niederlage hintereinander mussten die A-Liga-Fußballer der SG Nievern/Arzbach quittieren. Mitaufsteiger FC Arzheim nahm anlässlich des „Hertha-Turniers“ mit 3:1 die Punkte mit in die Koblenzer Peripherie.
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Nach zwei Punkteteilungen ist die SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A erstmals in dieser Saison vor eigenem Publikum leer ausgegangen. Im Duell der Aufsteiger mussten sich die Kombinierten ausgerechnet im Rahmen des traditionsreichen „Hertha-Turniers“ dem