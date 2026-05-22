Fußball-Kreisliga A3 Grad der Eigenmotivation spielt eine wesentliche Rolle Stefan Nink 22.05.2026, 08:35 Uhr

i Robert Miermeister (links) konnte mit der SG Horressen/Elgendorf die Rückkehr in die Bezirksliga feiern. Lorenz Feller will unterdessen mit seiner SG Altendiez/Gückingen als bestes Rhein-Lahn-Team der Staffel 3 das Ziel erreichen. Andreas Hergenhahn

Sich nochmals aufraffen, bevor der Schlussstrich unter die Saison 2025/26 gezogen wird: Das gilt am Pfingstwochenende auch für die der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A 3 angehörenden Mannschaften, bei dem es nur noch um Statistik geht.

In der Fußball-Kreisliga A3 sind bereits vorzeitig alle relevanten Entscheidungen gefallen. Die SG Horressen-Elgendorf darf sich ab Sommer Bezirksligist nennen. Dem nacheifern möchte die SG Gückheim/Kölbingen, die jedoch demnächst mit der SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck (Vizemeister A1) und der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (Zweiter A2) noch starke Mitbewerber aus dem Weg räumen muss.







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