Sich nochmals aufraffen, bevor der Schlussstrich unter die Saison 2025/26 gezogen wird: Das gilt am Pfingstwochenende auch für die der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A 3 angehörenden Mannschaften, bei dem es nur noch um Statistik geht.
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In der Fußball-Kreisliga A3 sind bereits vorzeitig alle relevanten Entscheidungen gefallen. Die SG Horressen-Elgendorf darf sich ab Sommer Bezirksligist nennen. Dem nacheifern möchte die SG Gückheim/Kölbingen, die jedoch demnächst mit der SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck (Vizemeister A1) und der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (Zweiter A2) noch starke Mitbewerber aus dem Weg räumen muss.