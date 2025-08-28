In Nomborn wird am Freitagabend der 4. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 mit einem brisanten WW-Derby eröffnet. Fünf weitere Partien stehen am Sonntag an, ehe die Runde dann am Mittwochabend in Niederahr abgeschlossen wird.

Nicht nur das Trio an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3, sondern auch der SV Diez-Freiendiez und die zweite Welle der SG Ahrbach sind bei ihren ersten drei Begegnungen noch nicht aufs Kreuz gelegt worden. Das könnte sich unter anderem beim ersten Spitzenspiel am Sonntag in Horressen ändern. Die Partie der SG Birlenbach/Schönborn beim TuS Niederahr wird unterdessen erst am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, auf dem Kunstrasen am Mühlenweg ausgetragen.

SG Unterwesterwald – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II (Fr., 19.30 Uhr, in Nomborn). Beim brisanten Duell der Nachbarn geht der amtierende Staffelsieger zwar als Favorit ins Rennen, aber der vom früheren Eppenröder David Isola trainierte Aufsteiger hat im Oberhaus bis dato nur eine von drei Begegnungen verloren.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II (So., 12.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). Die sieglosen Bezirksliga-Reserven sind in Ruppach-Goldhausen unter sich. Für beide Mannschaften gilt es vorwiegend darum, sich im Konzert von überwiegend ersten Garnituren zu behaupten und Spieler ans A-Team heranzuführen. Da zählt jeder Punkt. Die Ahrbacher Zweite schnupperte zuletzt am Altendiezer Lahnblick an einem Dreier, der ihr im allerletzten Moment per Strafstoß doch noch aus den Händen glitt. Im vierten Anlauf soll für die Elf von Janik Herz nun der erste A-Liga-Dreier herausspringen.

„Unser Auftaktprogramm hat es in sich. Darum sind wir echt nicht zu beneiden.“

Coach Tobias Göbel muss mit seiner SG Mühlbachtal gegen Guckheim die nächste harte Nuss knacken.

SG Mühlbachtal – SG Guckheim/Kölbingen (So,., 14.30 Uhr, VfL-Platz an der Lauterter Straße). „Da kommt ein ganz dicker Brocken auf uns zu“, sieht Mühlbachtals Coach Tobias Göbel seine Elf gegen die Kombinierten aus dem Westerburger Land nach der knapp verpassten Überraschung in Weroth erneut als Außenseiter. „Unser Auftaktprogramm hat es in sich. Darum sind wir echt nicht zu beneiden.“ Göbel sieht seine Jungs auf einem guten Weg. „Alle geben richtig Gas im Training. Lediglich die Ergebnisse bleiben aktuell noch aus, aber da bleiben wir hartnäckig dran.“ Personell entspannt sich die Lage bei den Vereinigten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg etwas. Adrian Shabani und Moritz Lehner kehren nach verbüßten Sperren in den Kader zurück. Ob Tobias Schmidt einsatzfähig ist, entscheidet sich erst recht kurzfristig. Göbel: „Da hoffe ich auf die magischen Hände unserer Physiotherapeutin Mandy Litzius.“

Ohlemacher und Akcakaya sprechen von „unangenehmem Gegner“

TuS Holzhausen – SV Diez-Freiendiez (So,., 14.30 Uhr). Nach der ärgerlichen 2:3-Schlappe bei der Burgschwalbacher Reserve setzt der TuS auf Wiedergutmachung vor eigenem Publikum. „Wir erwarten mit den Diezern einen unangenehmen Gegner, der zuletzt Horressen einen Punkt abgetrotzt hat. Wir wollen den ersten Heimsieg“, fordert Jonas Ohlemacher, der Coach der Blauen, unmissverständlich drei Punkte. Während die Urlauber wieder im Lande sind, sitzt Maurice Linscheid das letzte Spiel seiner Sperre ab. Von einem „unangenehmen Gegner“ spricht auch Ohlemachers Diezer Kollege Serkan Akcakaya. „Sie bieten eine körperlich robuste Mannschaft mit einer guten Offensive auf. Das haben sie in der Rückrunde der letzten Saison eindrucksvoll gezeigt“, erwartet Akcakaya viele Zweikämpfe und fordert dagegenzuhalten. „Wie gegen Horressen müssen wir schnell ins Spiel kommen, stabil und sicher in der Defensive stehen und vorne unsere Chancen nutzen. Trotz Ausfällen fahren wir mit einem guten Kader nach Holzhausen. Unser Ziel ist klar: 3 Punkte holen.“

SG Elbert/Horbach – TuS Burgschwalbach II (So., 15 Uhr, in Oberelbert). Den Rückenwind, für den der Premierensieg im Oberhaus des Kreises gesorgt hat, gilt es mitzunehmen, um die nächsten Punkte zu sammeln. So geht TuS-Trainer Andreas Müller die Partie beim punktlosen Schlusslicht in Oberelbert an. „Ich schätze die Elberter als spielstark und robust ein. Wir dürfen uns nicht von der Tabellensituation blenden lassen, zumal die Tabelle für mich derzeit ohnehin noch keine Aussagekraft besitzt“, sagt der Oberneiser. Verzichten müssen die Rot-Schwarzen auf ihren Stammtorhüter Marcel Euler, der sich nach Müllers Befürchtung schwerer am Knie verletzt hat. „Ansonsten müssen wir personell immer Anpassungen treffen. Das muss aber unsere Stärke sein und ist nicht negativ zu sehen.“

SG Horressen-Elgendorf – SG Altendiez/Gückingen (So., 15 Uhr). Erster gegen Zweiter heißt es am Sonntagnachmittag beim ersten Gipfeltreffen der noch jungen Spielzeit im Montabaurer Stadtteil. „Wir freuen uns auf das Topspiel und wollen dort ans Limit gehen. Wir gehen mit dem notwendigen Respekt an den Gegner heran, wollen jedoch mit dem Selbstvertrauen aus den letzten Spielen versuchen das Maximale für uns herauszuholen“, nimmt AG-Coach Marcel Hannappel nach der erfolgreichen und spät gekrönten Aufholjagd gegen die Ahrbacher Reserve ein Ausrufezeichen seiner Neu-Kombinierten ins Visier. Die hohe individuelle Qualität des gut besetzten Aufsteigers hat sich natürlich längst bis an den Lahnblick und den Königstein herumgesprochen. „Die wollen wir mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Kampf aushebeln.“ Ob Hannappels Mannschaft ihrem Coach am Sonntag ein Geburtstagsgeschenk in Form von Zählbarem macht? Nicht mithelfen kann bei diesem Unterfangen Jacob Richter, der seine Gelb-Rot-Sperre absitzt.