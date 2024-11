Duell der treffsicheren Teams Gibt’s in Bodendorf wieder ein Offensivspektakel? Daniel Fischer 14.11.2024, 14:08 Uhr

i In großen Schritten geht's in der A-Klasse in Richtung Winterpause, zwei Spieltag stehen vorher noch an. Dabei muss die SG Landskrone (blaue Trikots, hier Peter van Weenen) nach dem 8:0-Sieg gegen Kruft/Kretz (graue Trikots) zur SG Etttringen, während die DJK am Freitag den Tabellenführer SG westum/Löhndorf empfängt. Vollrath

Zweimal müssen die Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A5 vor der Winterpause noch ran. An diesem Wochenende kann Tabellenführer Westum/Löhndorf am Freitag wieder vorlegen.

Kreis Rhein/Ahr. Zum vorletzten Mal in diesem Kalenderjahr wird in der Fußball-Kreisliga A 5 um Punkte gerungen. Während Tabellenführer SG Westum/Löhndorf im Rahmen des 15. Spieltages am Freitagabend bei der DJK Kruft/Kretz antritt, stehen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften unter Zugzwang.

