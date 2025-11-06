Fußball-Kreisliga A3 Gibt’s im siebten Anlauf Zählbares in der Fremde? 06.11.2025, 13:46 Uhr

i Fabian Kunz (rotrs Trikot) ist mit der Burgschwalbacher Zweitvertretung beim nächsten Kellerduell in Heiligenroth gefragt, Marc Brühl (links) erwartet unterdessen mit der SG Unterwesterwald den SV Diez-Freiendiez in Nomborn. marc-brühl- Andreas Hergenhahn

Geht Tabellenführer SG Horressen-Elgendorf nach der ersten Nullnummer der Saison so einfach zur Tagesordnung über und findet gleich wieder in die Erfolgsspur zurück? Das zeigt sich schon am Sonntag beim nächsten Derby gegen den TuS Niederahr.

Für das Gros des Sextetts aus dem Rhein-Lahn-Kreis steht zum Auftakt der zweiten Serie in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A 3 das Streben um eine sportlich sorgenfreie Runde im Mittelpunkt der Bemühungen.SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II - TuS Burgschwalbach II (So.







