SG Nievern muss sich sputen Gelingt im vierten Anlauf der erste Heimsieg? Stefan Nink 25.09.2026, 11:29 Uhr

i v v

Mit vier Zählern aus zwei Partien war die SG Nievern/Arzbach vielversprechend in die Runde der Fußball-Kreisliga A4 gestartet. Nach aber lediglich einem weiteren Zähler aus den jüngsten vier Begegnungen steht der Aufsteiger nun schon unter Zugzwang.

Von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ will Michael Reibel im recht frühen Stadium der Runde zwar noch nicht sprechen, aber dem erfahrenen Trainer der SG Nievern/Arzbach ist vor dem Keller-Duell der Fußball-Kreisliga A4 gegen Mitaufsteiger FV 07 Engers II (Anstoß: Sonntag, 14.







Artikel teilen

Artikel teilen