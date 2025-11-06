Ex-Verein um Sohenmann zu Gast Gelingt Atzelgift um Papa Mockenhaupt die Überraschung? Moritz Hannappel

René Weiss 06.11.2025, 12:42 Uhr

i Jannis Poertner (SG Alpenrod # 8 ), Niklas Hecht (SG Rennerod # 13 ), Jannik Schumann (SG Alpenrod # 21 ) Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Es ist nicht das erste Familienduell, bei dem sich Papa Jörg und Sohn Jan Niklas auf unterschiedlichen Seiten gegenüberstehen. Aber es ist eben doch immer etwas Besonders. Genauso wie Siege gegen Tabellenführer. Gelingt Weyerbusch erneut einer?

SV Adler Niederfischbach – VfB Niederdreisbach (Sonntag, 15 Uhr/Hinspiel: 3:2). Der SV Niederfischbach hat auf der Zielgeraden des Jahres 2025 ein schwieriges Programm zu bewältigen, aber dem scheinen die Adler gewachsen zu sein, wie der verdiente 2:0-Sieg gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld belegt.







