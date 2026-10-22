Flutlicht-Kick gegen Bendorf Geht SG Nievern weiterem Topteam auf die Nerven? Stefan Nink 22.10.2026, 12:40 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Die SG Nievern/Arzbach wird das Gros der zum Klassenverbleib nötigen Zähler gegen Teams ihrer Kragenweite holen müssen. Dennoch wäre auf dem Weg hier und da ein Bonus-Pünktchen nicht zu verachten. So zum Beispiel am Freitag gegen den SC Bendorf-Sayn.

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Bendorf-Sayn leitet die SG Nievern/Arzbach bereits am Freitagabend ab 20 Uhr den 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 ein. Die Platzherren sind zwar aktuell in der stark besetzten „Koblenzer Staffel“ auf Position acht geführt.







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