Reifenberg über bitteres 1:3 Gebolze bringt Gückingen gegen Herschbach aus dem Takt Marco Rosbach 28.10.2026, 20:22 Uhr

i Sagt, was Sache ist: Spielertrainer Robin Reifenberg spricht im Interview über das jüngste 1:3 gegen Herschbach, den bisherigen Saisonverlauf und seine Ziele mit der SG Gückingen/Altendiez. Andreas Hergenhahn

Drei Gegentore in zehn Minuten kamen die SG Gückingen/Altendiez gegen die SG Herschbach teuer zu stehen. Spielertrainertrainer Robin Reifenberg spricht über die bittere 1:3-Niederlage, die bisherige Saison in der Kreisliga A3 und die weiteren Ziele.

Für viele kam dieser Wechsel damals überraschend: Frühzeitig hat der Gückinger Robin Reifenberg in der vergangenen Saison entschieden, die SG Augst Eitelborn nach der Meisterschaft in der Kreisliga A4 und einer starken Debütsaison in der Bezirksliga Mitte zu verlassen, um bei seinem Heimatverein anzuheuern.







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