Neue „interessante Personalie“ Gebhardshainer Land kann weiter mit Trainerteam planen Moritz Hannappel 09.02.2026, 10:44 Uhr

i Bleibt der SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg als Trainer über den Sommer hinaus treu: Heiko Schnabel hat mit seinem Trainerteam verlängert. Manfred Böhmer/balu

„Wir sind auf einem guten Weg“, findet Gebhardshainer-Land-Trainer Heiko Schnabel. Aus diesem Grund folgte auch ein „klares Ja“ zur Vertragsverlängerung. Er und sein Trainerteam bekommen ab Sommer zudem Unterstützung einer „interessanten Personalie“.

„Wir haben die letzten eineinhalb Jahre – gerade mit dem Aufstieg, den wir nach langer, langer Zeit aus eigener Kraft geschafft haben – viele gute Dinge auf den Weg gebracht“, blickt Heiko Schnabel, Trainer der SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg zurück, um den Grund für seine Vertragsverlängerung beim A1-Ligisten zu begründen.







