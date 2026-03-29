Kreisliga A1: 19. Spieltag Gebhardshain mit immens wichtigem Sieg im Abstiegskampf Désirée Rumpel 29.03.2026, 20:44 Uhr

i Die SG Gebhardshainer Land (in Blau Robin Stockschläder) gewann das wichtige Spiel gegen die Sportfreunde Schönstein (in Gelb Phillip Pöttgen). Manfred Böhmer/balu

Nach dem 19. Spieltag stehen die Teams aus Weitefeld und Rennerod punktgleich an der Tabellenspitze. Im Kampf um den Klassenverbleib fahren die SG Gebhardshainer Land und der VfB Wissen II ganz wichtige Siege ein.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A1 geht weiter. Das punktgleiche Spitzenduo SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck und SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken trifft nach dem spielfreien Osterwochenende im direkten Duell aufeinander.







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