Nach dem 19. Spieltag stehen die Teams aus Weitefeld und Rennerod punktgleich an der Tabellenspitze. Im Kampf um den Klassenverbleib fahren die SG Gebhardshainer Land und der VfB Wissen II ganz wichtige Siege ein.
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Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A1 geht weiter. Das punktgleiche Spitzenduo SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck und SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken trifft nach dem spielfreien Osterwochenende im direkten Duell aufeinander.