SG Birlenbach im Höhenflug Gasteyers Spagat zwischen Wolke sieben und dem Teppich Stefan Nink 21.09.2026, 17:30 Uhr

i Kai Gasteyer schätzt den derzeitigen Höhenflug seiner SG Birlenbach realistisch ein und warnt vor Schwarz-Weiß-Denken. „Es kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen.“ Andreas Hergenhahn

Dicht gedrängt sind in der Fußball-Kreisliga A3 die Teams auf den Plätzen 1 bis 9. Mittendrin tummelt sich die SG Birlenbach, die sich anschickt, zum Hecht im Karpfenteich zu werden. Doch Trainer Kai Gasteyer tritt auf die Euphoriebremse.

Fast klammheimlich hat sich die SG Birlenbach/Schönborn/Holzappel in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A an die Spitzengruppe herangepirscht. Nach dem 6:2-Erfolg gegen den punktlosen Tabellenletzten SG Mühlbachtal betätigt sich der erfahrene Trainer Kai Gasteyer, der seit wenigen Wochen zusammen mit Chris Jannick Dietrich und Betreuer Fabian Scholz die Geschicke der Kombinierten leitet, eher als Bremser.







Artikel teilen

Artikel teilen