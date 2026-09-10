5:1 gegen Wied Niederbieber FV Rheinbrohl präsentiert sich in Torlaune Daniel Korzilius 10.09.2026, 11:09 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Das war deutlich: Mit einem 5:1-Sieg gegen den VfL Wied Niederbieber hat der FV Rheinbrohl bereits unter der Woche seine Hausaufgaben erledigt und kann nun gespannt den weiteren Verlauf des Spieltags in der Kreisliga A2 beobachten.

Der FV Rheinbrohl hat den sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 mit einem 5:1 (3:0)-Heimsieg gegen den VfL Wied Niederbieber eröffnet. Die Gäste konnten den Schwung der jüngsten beiden Siege nicht mitnehmen und gerieten vor 150 Zuschauern nach zwölf Minuten durch einen Treffer von Cihan Baris Ates in Rückstand.







Artikel teilen

Artikel teilen