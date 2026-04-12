Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 holten sowohl Primus SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach als auch Verfolger SG Ellingen drei Punkte. Und auch das Schlusslicht VfL Oberbieber durfte sich über einen Sieg freuen.
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Die beiden Spitzenteams SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und SG Ellingen setzten sich am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 deutlich durch. Durch den 6:1-Erfolg gegen den FC Lion’s Ransbach hat sich der VfL Oberlahr-Flammersfeld wohl endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet.