20. Spieltag in der A2 FV Rheinbrohl feiert knappen Heimsieg in Vettelschoß Daniel Korzilius 12.04.2026, 19:40 Uhr

i Auf dem Kunstrasen in Vettelschoß bestritt der FV Rheinbrohl (weiße Trikots) sein Heimspiel gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal. Dieser Umstand bereitete dem FVR, der mit 3:2 siegte, jedoch keine Probleme. Heinz-Werner Lamberz

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 holten sowohl Primus SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach als auch Verfolger SG Ellingen drei Punkte. Und auch das Schlusslicht VfL Oberbieber durfte sich über einen Sieg freuen.

Die beiden Spitzenteams SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und SG Ellingen setzten sich am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 deutlich durch. Durch den 6:1-Erfolg gegen den FC Lion’s Ransbach hat sich der VfL Oberlahr-Flammersfeld wohl endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet.







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