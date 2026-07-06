Die Klasseneinteilung im FVR FV Engers II legt Einspruch gegen A4-Zugehörigkeit ein Lukas Erbelding 06.07.2026, 11:12 Uhr

i Der FV Engers II (grüne Trikots, hier im Spiel gegen den TV Mülhofen) wurde in die Kreisliga A4 eingeteilt - und ist mit diesem Umstand nur bedingt einverstanden. Jörg Niebergall

Nach dem Aufstieg in die A-Klasse hatte sich der FV Engers II auf Derbys gegen andere Neuwieder Vereine gefreut. Die Staffeleinteilung spricht eine andere Sprache – wobei das letzte Wort hierbei noch nicht gesprochen ist.

Der Fußballverband Rheinland hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/2027 verkündet – und damit erwartungsgemäß nicht ausschließlich für zufriedene Gesichter gesorgt. Ein Verein, der nur bedingt mit der Klassenzugehörigkeit einer seiner Mannschaften einverstanden ist, ist der FV Engers, dessen Reserve die „Koblenzer“ Kreisliga A4 eingeteilt wurde.







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