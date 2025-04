Vor zwei Wochen stand Udo Pfeifer noch auf dem Sportplatz als Schiedsrichter, am Samstagabend ist der Holzbacher im Alter von 72 Jahren verstorben.

Der Fußballkreis Hunsrück/Mosel trauert um den allerorts bekannten und beliebten jahrzehntelangen Schiedsrichter Udo Pfeifer vom SV Holzbach. Der Holzbacher verstarb am Samstagabend im Alter von 72 Jahren.

„Pfeifer – wie Schiedsrichter.“ Mit diesem Satz begrüßte Udo Pfeifer die Fußballkameraden, die ihn noch nicht kannten. Davon gab es von Jung bis Alt nur ganz wenige, denn der Holzbacher war im Fußballkreis einer der bekanntesten Persönlichkeiten. Seit 1989 und damit 36 Jahre war Pfeifer als Schiedsrichter auf den Sportplätzen in der Region unterwegs, immer pfiff er für seinen Verein SV Holzbach, den er auch als Vorsitzender 22 Jahre (von 1983 bis 2005) führte. Vor 16 Tagen leitete Pfeifer sein letztes Spiel, es war das Duell in der Kreisliga C Staffel 9 zwischen dem SSV Buchholz und dem FC Syrien Koblenz II.

i Am 13. April leitete Udo Pfeifer sein letztes Fußballspiel, es war das C-Klasse-Spiel zwischen dem SSV Buchholz und dem FC Syrien Koblenz II (rote Trikots). Am Samstag ist der Holzbacher im Alter von 72 Jahren viel zu früh verstorben. Mark Dieler

Am Samstag verstarb der Unparteiische, der auf dem Feld immer ein offenes Ohr für die Kicker hatte und für seine gute Spielleitung bekannt war, viel zu früh im Alter von 72 Jahren. Pfeifer war vom Fußballkreis Hunsrück/Mosel ausgewählt worden, um im November die DFB-Verdienstnadel zu erhalten. Für die Schiedsrichtervereinigung im Kreis Hunsrück/Mosel ist es der zweite schwere Schlag in dieser Saison, nachdem der Brodenbacher Karl-Heinz Penth im November im Alter von 76 Jahren vier Tage nach seinem letzten Spiel urplötzlich verstorben war.