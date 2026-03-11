Schiedsrichter ist verstorben Fußballer trauern um Hartmut Kunz Michael Bongard 11.03.2026, 10:14 Uhr

i Hartmut Kunz war ein zuverlässiger Schiedsrichter, der sich auch nicht zu schade war, als „Chef auf dem Platz“ den Ball mal holen zu gehen. Im Alter von 75 Jahren ist der Hirschfelder nun verstorben. B&P Schmitt

Vor rund einem Jahr ist der Holzbacher Udo Pfeifer im Alter von 72 Jahren verstorben. Nun verstarb mit dem Hirschfelder Hartmut Kunz ein weiterer bekannter Schiedsrichter aus dem Hunsrück, der mehr als 30 Jahre gepfiffen hat.

Die Fußballer im Kreis Hunsrück/Mosel trauern um Hartmut Kunz: Im Alter von 75 Jahren ist der Hirschfelder nach schwerer Krankheit am vergangenen Donnerstag verstorben.Hartmut Kunz stammt aus Ober Kostenz und hat dann nach Hirschfeld „geheiratet“. Dem SV Ober Kostenz blieb er sein ganzes Fußballerleben treu.







