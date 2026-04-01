In der Kreisliga A 5 kämpfen Brohl und Bad Bodendorf um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Einen großen Schritt können auch Saffig/Miesenheim und Masburg machen.
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Am Donnerstagabend stehen zwei Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga A 5 auf dem Programm. In beiden Fällen geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.SG Vinxtbachtal Brohl – SG Saffig/Miesenheim (Do., 19.30 Uhr)Für die Hausherren wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner, fünf Punkte beträgt bereits der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz.