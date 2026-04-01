Für Vinxtbachtaler zählen im Heimspiel nur die Punkte

In der Kreisliga A 5 kämpfen Brohl und Bad Bodendorf um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Einen großen Schritt können auch Saffig/Miesenheim und Masburg machen.

Am Donnerstagabend stehen zwei Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga A 5 auf dem Programm. In beiden Fällen geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Für die Hausherren wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner, fünf Punkte beträgt bereits der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz.