Die DJK Friesenhagen und die SG Herdorf stehen als Absteiger aus der Fußball-Kreisliga A1 fest, die SG Mittelhof/Niederhövels hat keine Sorgen mehr. Für die restlichen Teams aus dem Kreis Altenkirchen geht’s noch um einiges.

VfB Wissen II (42 Punkte): „Zweigleisig denken“ muss die Devise beim VfB Wissen lauten. Die Siegstädter wussten von Saisonbeginn an, dass es sich lohnt, die zweite Mannschaft nicht zu vernachlässigen. Immerhin traten im Sommer ein paar Rheinlandliga-Recken kürzer und verstärkten die Zweitvertretung. Als Aufsteiger ist der VfB somit wenig überraschend noch ganz oben mit dabei und hat die Chance, als erste Reserve seit der Spvgg EGC Wirges II in der Runde 2025/26 in der Bezirksliga Ost zu kicken. Aber dann kommt das angesprochene zweigleisige Denken ins Spiel: Das Rheinlandliga-Team ist akut abstiegsgefährdet. Da stellt sich die Frage, wo Spieler wie Mario Weitershagen oder Emre Bayram im Saisonfinale zum Einsatz kommen.

SV Niederfischbach (41 Punkte): Dreimal war der SV Niederfischbach seit der Saison 2017/18 mehr oder weniger nah am Aufstieg in die Bezirksliga Ost dran, dreimal belegten die „Adler“ seitdem den zweiten Platz. Können sie diesmal den Spieß umdrehen? Bislang stand das Team von Trainer Jörg Mockenhaupt nur einmal an der Tabellenspitze, aber es ließ nie abreißen. Die restlichen Aufgaben bieten von allem etwas: Mannschaften aus dem Abstiegskampf wie die Sportfreunde Schönstein genauso wie direkte Konkurrenz wie die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken.

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken (41 Punkte): Die stärkste Rückrunden-Mannschaft der Liga muss sich unter anderem noch gegen die SG Guckheim/Kölbingen, den VfB Wissen II und den SV Niederfischbach behaupten. Diese drei Partien werden im Wesentlichen darüber entscheiden, ob der Vorjahresabsteiger nach nur einem Jahr auf Kreisebene wieder den Sprung in die Bezirksliga schafft. Druck legt sich die SG keinen auf. Trainer Kevin Wiederstein betont: „Wir schauen von Spiel zu Spiel und schauen dann, was am Ende möglich ist.“

SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt (26 Punkte): Seit acht Wochen hat der Aufsteiger den neunten Tabellenplatz regelrecht „abonniert“. Ein kleines Polster ist auch nach den drei Niederlagen in Folge da, aber das kann schnell aufgebraucht sein. Für das Team von Trainer Hans-Josef Held könnte sprechen, dass es die großen Brocken mit Ausnahme der SG Weitefeld alle hinter sich hat. Gleichzeitig birgt das Restprogramm (unter anderem SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen und VfB Niederdreisbach) auch die Gefahr in sich, in den Sechs-Punkte-Spielen abzusacken. Im bisherigen Saisonverlauf stand die SG noch die auf einem Abstiegsplatz. So kann es aus Sicht des Aufsteigers gerne bleiben.

VfB Niederdreisbach (24 Punkte): Dass der Niederdreisbacher Kader genügend Qualität besitzt, hat er in der Vergangenheit bewiesen, als Abstiegskampf ein Fremdwort war. In dieser neuen Situation muss man sich erst einmal zurechtfinden, zumal das Verletzungspech Trainer Dennis Reder immer wieder auf vielen Positionen zum Umstellen zwang. Auch an die einstige Heimstärke konnte das Team vom Koppelberg zu selten anknüpfen. Kämpferische Tugenden in Verbindung mit dem heimischen Hartplatz sollen in den entscheidenden Wochen ein wichtiger Faktor werden.

Sportfreunde Schönstein (23 Punkte): Zweimal hintereinander schlossen die Schönsteiner die Saison in der A-Klasse auf dem zehnten Platz ab. Ein „Hattrick“ wäre ein Erfolg und das Erreichen des Ziels „Klassenverbleib“ bedeuten. Drei ausstehende Heimspiele auf der gefürchteten Schönsteiner Asche sind ein Faustpfand für das Team von Marcus Meyer, das Restprogramm unter anderem mit Partien gegen den SV Niederfischbach, die SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain, die SG Guckheim/Kölbingen und die SG Herschbach/Girkenroth/Salz hat es hingegen in sich.

Die Spiele vom Wochenende

SG Guckheim/Kölbingen - SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II (Fr., 19.30 Uhr), Spfr Schönstein - SV Niederfischbach, SG Herdorf - DJK Friesenhagen, SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut - VfB Niederdreisbach, VfB Wissen II - SG Mittelhof/Niederhövels, SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt - SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Mörlen/Norken/Nauroth (in Bruchertseifen), SG Herschbach/Girkenroth/Salz - SG Lasterbach Neunkirchen (in Salz, alle So., 15 Uhr).