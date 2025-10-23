Nachdem der Anschluss ans rettende Ufer hergestellt wurde, will die TuS Burgschwalbach II in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A am Sonntag auch die nächste Hausaufgabe gegen die nur vier Zähler mehr aufweisende SG Mühlbachtal lösen.
Beim Tabellensiebten TuS Holzhausen gilt es für Tabellenführer SG Horressen-Elgendorf am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A3 den Platz an der Sonne zu untermauern. Verfolger SG Guckheim/Kölbingen muss bereits am Samstagnachmittag bei den in den vergangenen Wochen reihenweise siegreichen Diezern an deren Kirmes Farbe bekennen, die Reserve der SG Westerburg will hingegen die Rote Laterne schnell wieder loswerden.