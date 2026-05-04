Bitteres 1:2 gegen Holzhausen Für Isola ist Abstieg der SG Unterwesterwald besiegelt Marco Rosbach

Leon Böckling, Max Buchmayer 04.05.2026, 08:56 Uhr

i Für David Isola ist die Sache gelaufen: Nach der Niederlage gegen Holzhausen stellt sich der Trainer der SG Unterwesterwald auf den Abstieg in die B-Klasse ein. Marco Rosbach

Neun Zähler liegt die SG Unterwesterwald in der Kreisliga A3 hinter dem rettenden Ufer und hat somit nur noch theoretische Chancen, die Klasse zu halten. Trainer David Isola hat die Hoffnung nach einer bitteren Niederlage aufgegeben.

Neben der SG Ahrbach II muss sich auch die SG Unterwesterwald auf den Abstieg aus der Kreisliga A3 einstellen. Die Mannschaft von David Isola verlor das Kellerduell gegen Holzhausen knapp und verspielte damit die Chance, dem direkten Konkurrenten noch einmal bis auf drei Punkte auf die Pelle zu rücken.







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