Die SG Westum/Löhndorf hat in der Fußball-Kreisliga A 5 einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Denn das Spitzenspiel bei der SG Landskrone Heimersheim entschieden die Westumer mit 2:1 für sich.

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hat die SG Westum/Löhndorf auch das Topspiel bei der SG Landskrone Heimersheim gewonnen, während sich im Kellerduell der SV Remagen drei wichtige Zähler bei der DJK Kruft/Kretz schnappen konnte.

DJK Kruft/Kretz – SV Remagen 1:2 (0:1)

Puren Abstiegskampf bekamen die Zuschauer auf dem Hartplatz in Kruft zu sehen. In einer erwartungsgemäß spielerisch wenig überzeugenden, aber kampfbetonten Partie, bescherte Janusz Szlinkiert (81.) mit seinem Siegtreffer den Gästen drei enorm wichtige Zähler, nachdem zuvor die erste Führung der Gäste in Person von Karl Nsengimana (36.) durch ein Eigentor von Michel Meyer (70.) egalisiert wurde. „Die Jungs haben die Umstände des Spiels von der ersten Sekunde an angenommen und bis zum Schluss für diese wichtigen drei Punkte gekämpft“, kommentierte Remagens Trainer Tarek Mazih, der mit seinem Team bis auf vier Zähler ans rettende Ufer herangerückt ist.

Demgegenüber benötigen die Kombinierten aus Kruft und Kretz angesichts von nun zehn Zählern Rückstand wohl ein mittelschweres Wunder für den Klassenverbleib. „Inhaltlich war es eines unserer schlechteren Spiele. Dennoch muss man den Jungs ein Kompliment aussprechen, da sie sich in dieser fast aussichtslosen Lage Woche für Woche in Training und Spiel nicht hängen lassen“, sagte Krufts Trainer Marco Bersch.

SG Vinxtbachtal Brohl – SC Bad Bodendorf 1:1 (1:0)

Keinen Sieger fand das Aufsteiger-Duell in Gönnersdorf. Ein Eigentor von Gästekeeper Jannis Koch (39.) egalisierte Mannschaftskamerad und Torjäger Yannick Distelrath mit seinem zwölften Saisontreffer (50.) zum Endstand. Während die Gäste auf Rang vier etwas den Kontakt zum zweiten Rang verloren haben, liegen die Hausherren weiter unten in der Tabelle noch fünf Punkte vor einem Abstiegsrang. „Das war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften mit einem gerechten Ergebnis. Vielleicht wird der Punkt am Ende noch wichtig“, kommentierte Vinxtbachtal-Coach Dennis Schütz.

DJK Plaidt – Grafschafter SG 3:1 (3:1)

Die „Adler“ aus Plaidt haben einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Gegen den bisherigen Tabellennachbarn aus der Grafschaft, der personell arg gebeutelt anreiste, entschied der Aufsteiger mit einer starken Drangphase in der Mitte der ersten Halbzeit die Partie für sich. Ein Eigentor von Joel Ley (27.) sowie ein Doppelschlag von Top-Neuzugang Yassin Ben Ghazale (30., 37., zwölftes Saisontor) entschieden früh die Partie zugunsten der Hausherren. Daran änderte letztendlich auch der Gästetreffer von Alexander Fuchs (42.) nichts mehr, wenngleich sich die Gäste im zweiten Spielabschnitt deutlich steigern konnten.

„Das ist ein wichtiger Heimsieg, zumal wir in der Rückrunde bis dato noch nicht gewinnen konnten. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die einmal mehr alles reingeworfen hat“, zeigte sich Plaidts Trainer Dennis Niederprüm rundum zufrieden. „Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel. Man hat die vielen Umstellungen gemerkt, das war aber nicht der alleinige Grund. Wir sind jetzt voll drin im Abstiegskampf“, fand Grafschaft-Trainer David Kreuzberg deutliche Worte.

SG Landskrone Heimersheim – SG Westum/Löhndorf 1:2 (0:2)

Allmählich können die Sektflaschen in Westum kalt gestellt werden. Auswärts siegte die weiterhin ungeschlagene Elf von Trainer Tomas Lopez auch im Topspiel bei der SG Landskrone, wo eine starke Anfangsphase den Grundstein für den Erfolg legte. Ein Eigentor von Kevin Hoss (10.) und ein Treffer von Top-Torjäger Tomas Enke vom Elfmeterpunkt (36.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße.

i Westums Christian Fuchs (in Rot) sichert sich den Ball vor Heimersheims Fatlum Canolli. Martin Gausmann

„Die erste halbe Stunde war wahrscheinlich die beste der bisherigen Saison. Im Anschluss kam Heimersheim auf. Wir haben aber bis auf die Standards kaum etwas zugelassen. Der Sieg ist natürlich unglaublich wichtig“, befand Lopez. Demgegenüber haderte Landskrone-Trainer Bekim Gerguri, für dessen Team Tim Hecker (57.) lediglich den Anschluss erzielen konnte: „Wir sind schlecht reingekommen, hatten Pech mit einigen Entscheidungen und waren wieder einmal zu ineffektiv. Entsprechend müssen wir uns eingestehen, dass es so in einem Spitzenspiel nicht reicht.“

SG Eich/Nickenich/Kell – SC Saffig 1:2 (0:0)

Für die Kombinierten vom Horeb gibt es kaum noch Hoffnung auf den Klassenverbleib. Im Derby unterlag der Vorletzte den Gästen aus Saffig, für die Jan Kölzer mit einem Doppelpack binnen drei Minuten (58., 60.) zum Matchwinner avancierte. Für die Hausherren verkürzte anschließend Sebastian Kercewski (72.) lediglich. „Nach dem 0:2 sind wir aufgewacht und hatten noch die Chance auf den Ausgleich. Insgesamt haben wir aber verdient verloren“, gestand Eichs Trainer Jürgen Krayer, während Saffigs Übungsleiter Sascha Müller meinte: „Am Ende wurde es unnötig nochmal kribbelig. Im Großen und Ganzen hat aber die bessere Mannschaft gewonnen.“

SG Ettringen/St. Johann – SG Weißenthurm 1:1 (1:0)

Am Hochsimmer haben sich beide Mannschaften nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten die Punkte geteilt. Die frühe Führung der Hausherren durch Leander Mombaur (5.) glich Milenko Vukmirovic in der Schlussphase (80.) aus. Die Hausherren liegen dadurch auf dem neunten Rang fünf Punkte vor einem Abstiegsrang, während die Gäste auf dem sechsten Platz im gesicherten Mittelfeld verbleiben. „Wir hatten vor der Pause beste Möglichkeiten, zu erhöhen. Mit zunehmender Dauer hatten wir aber kaum noch Entlastung. Daher holen wir den Punkt mit. Jeder Zähler ist derzeit wichtig“, gab Ettringens Trainer Thomas Esch zu Protokoll. „Wir sind nicht wirklich gut ins Spiel gekommen und hatten Anpassungsschwierigkeiten. Im Laufe der Partie konnten wir uns steigern. Daher bin ich zufrieden mit dem Punkt“, erklärte Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig – FC Plaidt 2:3 (0:1)

Dank eines Auswärtssieges am Rhein ist der FC Plaidt auf den Relegationsrang gesprungen und hat dort nun drei Zähler Vorsprung auf die SG Landskrone. Dabei spiegelte das Ergebnis nicht zwangsläufig den Spielverlauf wider. „Riesen Kompliment an die Jungs. Wir haben leidenschaftlich verteidigt. Ehrlicherweise hat heute aber nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Mit Blick auf das Verhalten einiger Zuschauer macht es nicht wirklich Spaß, hier zu spielen“, kommentierte Plaidts Trainer Kai Wagner. „Die Niederlage ist sehr ärgerlich. Wir haben das Spiel kontrolliert und dennoch durch einen Standard und zwei Konter verloren. Zudem haben wir viele Chancen ausgelassen“, analysierte Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud. Torfolge: 0:1 Nils Hiller (28.), 1:1 Damir Murselovic (66.), 1:2 Dejan Mijackovic (76.), 1:3 Timo Franzen (85.), 2:3 Kilger Zeka (88.).