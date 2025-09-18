Das Verfolgerduell zwischen der SG Guckheim und der SG Horressen steht am siebten Spieltag der Kreisliga A3 im Blickpunkt. Für Spitzenreiter TuS Niederahr geht es zur SG Altendiez. Die SG Unterwesterwald sehnt sich derweil nach dem ersten Sieg.
Lesezeit 3 Minuten
Auf fünfeinhalb Wochen gestreckt ist der siebte Spieltag der Kreisliga A3. Während sechs der sieben Spiele am Sonntagnachmittag angepfiffen wird, steigt das Duell zwischen der SG Westerburg II und der SG Elbert/Horbach erst am Mittwoch, 29. Oktober, 19.