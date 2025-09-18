Topspiel steigt in Kölbingen Für Guckheim-Coach Benner ist Horressen Maß der Dinge Marco Rosbach

18.09.2025, 16:14 Uhr

i Auch die SG Hundsangen II konnte Jonathan Quirmbach und die SG Horressen nicht aufhalten. Während der Tabellenzweite aus den Montabaurer Stadtteilen am Sonntag im Topspiel bei der SG Guckheim gefordert ist, empfängt die Bezirksliga-Reserve den TuS Holzhausen in Weroth. Marco Rosbach

Das Verfolgerduell zwischen der SG Guckheim und der SG Horressen steht am siebten Spieltag der Kreisliga A3 im Blickpunkt. Für Spitzenreiter TuS Niederahr geht es zur SG Altendiez. Die SG Unterwesterwald sehnt sich derweil nach dem ersten Sieg.

Auf fünfeinhalb Wochen gestreckt ist der siebte Spieltag der Kreisliga A3. Während sechs der sieben Spiele am Sonntagnachmittag angepfiffen wird, steigt das Duell zwischen der SG Westerburg II und der SG Elbert/Horbach erst am Mittwoch, 29. Oktober, 19.







