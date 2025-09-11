Die Tabellenkonstellation an der Spitze der Kreisliga A3 bietet Spannung pur: Hinter Tabellenführer TuS Niederahr lauern die SG Horressen und die SG Guckheim auf Ausrutscher der Konkurrenz, um selbst Platz eins zu übernehmen.

Die SG Elbert/Horbach eröffnet am Freitagabend mit der Partie gegen die SG Altendiez das Kirmeswochenende in Niederelbert. Mit dem dritten Sieg in Folge könnte das Stera-Team am sechsten Spieltag der Kreisliga A3 Kontakt zur Spitzengruppe knüpfen. Sowohl der TuS Niederahr als auch seine Jäger SG Horressen und SG Guckheim streben am Sonntag im Dreikampf an der Spitze die nächsten Siege an.

SG Elbert/Horbach – SG Altendiez/Schönborn (Fr., 19 Uhr, in Oberelbert). Nach drei Pleiten zum Saisonstart scheinen sich die Gastgeber gefangen zu haben und peilen zur Kirmes in Niederelbert mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte an. Allerdings steht die Elf von Trainer Christian Stera vor einer recht hohen Hürde, denn die Gäste sind neben der SG Horressen die einzige Mannschaft, die nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen ist. Zur Partie sagt Stera: „Wir müssen wie zuletzt wieder griffig agieren, um den dritten Sieg in Folge zu holen.“

SG Ahrbach II – SG Guckheim/Kölbingen (So., 12.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). Mit dem überraschenden 2:1-Erfolg bei Hundsangens Reserve brachte die zweite Garnitur der SG Ahrbach II im fünften Anlauf ihren ersten Saisonsieg unter Dach und Fach und will nun auch dem Tabellendritten ein Schnippchen schlagen. Die SG Guckheim überzeugte zuletzt beim 6:1-Erfolg gegen Schlusslicht SG Unterwesterwald Niedererbach und geht als vermeintlicher Favorit in die Partie. Zu dieser meint Ahrbachs Trainer Janik Herz: „Ohne irgendwelche Angst vorm Gegner wollen wir der SG Guckheim das Leben so schwer wie möglich machen. Auch eine Niederlage wäre für uns kein Untergang.“ Sein Gegenüber, Guckheims Trainer Thomas Benner, findet warnende Worte: „Da wird uns richtig auf den Zahn gefühlt. Wir werden uns strecken müssen.“

TuS Holzhausen – SG Westerburg II (So., 14.30 Uhr). Der klare 4:1-Sieg im letzten Auswärtsspiel bei der SG Ahrbach II soll für Westerburgs Reserve kein Strohfeuer gewesen sein und die zuletzt erlittene herbe 0:5-Klatsche gegen die SG Horressen vergessen machen. Der TuS Holzhausen hält sich mit seinen bisher geholten sieben Zählern recht wacker und könnte seinerseits den Abstand auf die Abstiegsregion vergrößern. „Der Druck liegt mehr auf unserer Seite. Einen Punkt sollten wir schon holen, ein Sieg wäre Gold wert“, so Westerburgs Trainer Patrick Weber.

TuS Niederahr – SV Diez-Freiendiez (So., 15 Uhr). Nach vier Siegen in Folge liest sich die Tabelle besonders für die Gastgeber richtig gut, denn die Mannschaft von Spielertrainer Jonas Pörtner grüßt mit nunmehr zwölf Zählern von ganz oben. Gegen den Tabellenvorletzten schlüpft der Spitzenreiter eindeutig in die Favoritenrolle und will dieser mit drei Zählern auch gerecht werden, um je nach Ausgang der Begegnungen der Verfolger die Tabellenführung zu festigen oder gar auszubauen. Dazu sagt Pörtner: „Mit Rückenwind wollen wir unseren guten Lauf gerne fortsetzen.“

SG Horressen-Elgendorf – SG Hundsangen II (So., 15 Uhr). Die SG Horressen war zuletzt beim souveränen 5:0-Sieg in Gemünden endlich auch im ersten Durchgang hellwach und bleibt mit einem Zähler weniger Spitzenreiter TuS Niederahr (12) dicht auf den Fersen. Durch die überraschende 1:2-Heimpleite gegen Ahrbachs Reserve fielen die Gäste vom ersten auf den sechsten Rang zurück, und im Falle einer weiteren Niederlage droht dem Vorjahresmeister gar der Sturz in die untere Tabellenhälfte. Für die Begegnung auf dem heimischen Kunstrasen formuliert Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer die Ziele so: „Am besten mit einem Heimsieg nachlegen, um weiterhin ungeschlagen in der Spur zu bleiben.“ Hundsangens Trainer Jannik Bendel sieht in der SG Horressen den Favoriten und meint: „Die Außenseiterrolle tut uns vielleicht auch mal ganz gut.“

SG Unterwesterwald unterliegt mit 4:8

In ihrem vorgezogenen Spiel unterlag die SG Unterwesterwald der SG Mühlbachtal mit 4:8 (2:5). Beim Torfestival in Nomborn erwiesen sich die Gäste als die deutlich effektivere Mannschaft. „Ich habe selten ein derart wildes Spiel erlebt. Das Positive ist, dass wir es durch unsere Offensivaktion verdient zu unseren Gunsten entschieden haben. Trotzdem war es mir insgesamt viel zu hektisch“, klang Mühlbachtals Coach Tobias Göbel hinterher trotz des ersten Saison-Dreiers in der Fremde und dem Aufstocken des Punktekontos in zweistellige Dimensionen nicht restlos zufrieden. Der Neuling verlor auch sein drittes Heimspiel der Runde und bleibt sieglos am Tabellenende. Tore: 1:0 Leon Schug (4.), 1:1 Adrian Shabani (7.), 1:2 Johannes Bräutigam (14.), 2:2 Marc Brühl (15.), 2:3 Jannik Fischer (22.), 2:4 Michael Krug (33.), 2:5 Johannes Bräutigam (45.+1), 3:5 Stephan Pörtner (46.), 3:6 Johannes Bräutigam (57.), 3:7 Jannik Fischer (59.), 4:7 Max Mertens (70.), 4:8 Johannes Bräutigam (72.).