Fußball-Kreisliga A3 Für Burgschwalbacher Zweite zählt nur ein Sieg Stefan Nink 23.04.2026, 10:59 Uhr

i Robin Pablo Hofbauer (graues Trikot) steht mit der Burgschwalbacher Zweiten bereits am Freitagabend unter Zugzwang. Tarek Braun (rechts) peilt am Sonntagmittag mit der SG Birlenbach einen Dreier beim schlusslicht in Girod an. Andreas Hergenhahn

Unter Zugzwang steht in der Staffel 3 die zweite Welle der TuS Burgschwalbach im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga A. Gegen die Reserve der SG Westerburg muss für die Rot-Schwarzen ein Sieg her, um die Ausgangsposition zu verbessern.

Mit zwei Begegnungen unter Flutlicht wird bereits am Freitagabend der 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 fortgesetzt. Am Märchenwald geht’s dabei um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Abgerundet wird das Programm dann am Sonntagnachmittag.







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