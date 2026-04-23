Unter Zugzwang steht in der Staffel 3 die zweite Welle der TuS Burgschwalbach im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga A. Gegen die Reserve der SG Westerburg muss für die Rot-Schwarzen ein Sieg her, um die Ausgangsposition zu verbessern.
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Mit zwei Begegnungen unter Flutlicht wird bereits am Freitagabend der 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 fortgesetzt. Am Märchenwald geht’s dabei um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Abgerundet wird das Programm dann am Sonntagnachmittag.