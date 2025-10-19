Kreisliga A Staffel 9 Für Bremm läuft es prima im Verfolgerduell 19.10.2025, 18:03 Uhr

In der A Staffel 9 gibt es mit Neumagen-Dhron einen neuen Tabellenführer. Die SG löste Laufeld/Buchholz (2:3 in Dörbach verloren) ab. Am Tabellenende nix Neues: Mont Royal ist weiter ohne Sieg das Schlusslicht nach einem 2:12 (!) beim SV Wittlich.

Die SG Bremm ist nach dem 4:0-Sieg in Hetzerath als Vierter zurück im oberen Tabellendrittel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Für die SG Zell geht der Blick nach dem 0:2 bei Dhrontal Haag und vor dem großen Mosel-Derby am Sonntag in Zell gegen Bremm nach unten.







