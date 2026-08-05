105 Unparteiische am Start Fünf Schiedsrichter weniger im Kreis Hunsrück/Mosel Michael Bongard 05.08.2026, 11:39 Uhr

i Gehört zum Inventar und ist schon seit vielen Jahrzehnten dabei: Stefan Bares, Schiedsrichter des TuS Gemünden. Christian Kiefer

Auch für den „23. Mann“ geht am Wochenende endgültig die Saison los. Im Kreis Hunsrück/Mosel sind in dieser Runde 105 Schiedsrichter unterwegs und damit fünf weniger als im Vorjahr.

Ohne Schiedsrichter geht es nicht: 105 Unparteiischen aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel halten den Spielbetrieb aufrecht und sorgen dafür, dass bis runter in die C-Klasse (im Nachbarverband Südwest ist das seit Jahren nicht mehr der Fall, dort pfeifen sogenannte Heimschiris und damit Vertreter der Vereine) an jedem Spieltag jedes Spiel besetzt wird.







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