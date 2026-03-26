Fußball-Kreisliga A4 FSV: Zwischenhoch dank Beharrlichkeit und Zusammenhalt Stefan Nink 26.03.2026, 14:42 Uhr

i Souverän kontrolliert der Bogeler Luca Riegel in dieser Szene den Ball vor Osterspais Saban Hamza. Thorsten Stötzer / Archiv

Um sich im Kampf um den Verbleib im Kreisoberhaus ein wenig Luft zu verschaffen, soll für die Fußballer der SG Rheinhöhen am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Niederwerth möglichst der erste Dreier des Jahres herausspringen.

Während die SG BoReiBo in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A4 zum brisanten Verfolgerduell in Weißenthurm gastiert, benötigt die SG Rheinhöhen im Kampf um den Verbleib oberhalb des ominösen Strichs auf heimischem Terrain gegen den TuS Niederberg mal wieder einen Dreier.







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