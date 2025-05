Mit dem Gastspiel beim SV Reinhardt’s Elf schließen die Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Sonntag ab 13 Uhr ihre erste Runde in der überwiegend mit Koblenzer Mannschaften bestückten Staffel 4 der Kreisliga A ab.

Der Sprung in die obere Hälfte des Klassements ist zwar nicht mehr möglich, dennoch kann die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen vor dem Gastspiel beim SV Reinhardt’s Elf (So., 13 Uhr, Hinrunde 3:3) zufrieden auf ihre erste Spielzeit in der A-Liga-Staffel 4 zurückblicken. „Dass dort das Niveau höher ist als im Rhein-Lahn-Kreis, hat uns keineswegs überrascht“, sagt FSV-Trainer Sebastian Weinand, der früher die kurzen Wege oft zu Testspielen nutzte. Im Rhein-Lahn-Kreis war zuletzt der vierte Rang zum Abschluss herausgesprungen. Aufgrund der geografischen Lage ist jedoch nicht mit einer Rückkehr in die alte sportliche Heimat zu rechnen. Zum Saisonfinale muss Weinands Elf beim Tabellenvierten antreten. Die Reinhardt’s Elf hat heuer vor heimischen Publikum 30 von 36 möglichen Zählern einkassiert. Dem steht aber immerhin eine ausgeglichene Bilanz der FSV in der Fremde gegenüber. Dennoch geht der Gast nicht zuletzt aufgrund der angespannten personellen Lage als Außenseiter in den Kick.