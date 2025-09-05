Sonntägliche Hausaufgaben stehen am 5. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 für die SG Rheinhöhen und die FSV Osterspai an. Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich gibt unterdessen ihre Visitenkarte beim SC Vallendar ab.

Während die Rhein-Lahn-Nachbarn ausgeglichene Bilanzen vorlegen können, will die FSV Osterspai im fünften Anlauf den ersten Dreier in der Fußball-Kreisliga A4 erspielen.

SC Vallendar – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich (So., 14.30 Uhr). Nach dem Torspektakel gegen die SG Spay/Rhens in Bornich (6:4) wird BoReiBo in der Koblenzer Peripherie zunächst darauf bedacht sein, defensiv weniger zuzulassen, denn sechs Tore gelingen den Dreier-Kombinierten garantiert auch nicht jeden Sonntag. Bleibt abzuwarten, ob sich das in der von Luca Maus und Andreas Nickel gewählten Aufstellung niederschlägt, oder ob der Gast von den Höhen der Loreley in einer rheinländischen Hochburg des Handballs nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ tatsächlich sein Heil in der Offensive sucht?

„Wir liegen voll im Soll und wollen den Tabellenführer ärgern.“

Rheinhöhen-Trainer Jens Mosel vor dem Gastspiel der Reinhardt’s Elf in Dahlheim

SG Rheinhöhen – SV Reinhardt’s Elf (So., 14.30 Uhr, in Dahlheim). Beim Gastspiel des top besetzten Spitzenreiters erwartet SG-Trainer Jens Mosel einmal mehr großen Zuspruch seitens des Anhangs der Kombinierten und eine ordentliche Kulisse. „Wir liegen voll im Soll und wollen den Tabellenführer ärgern“, sagt Mosel. Vor Enrico Köppen, dem Torgaranten des SV, hat der Bankkaufmann großen Respekt. „Es wird kaum möglich sein, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen. Daher werden wir einfach versuchen, ein Tor mehr als die Reinhardt’s Elf zu schießen.“ Lennart Jost ist wieder im Training, Lucas Monschauer hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Mosel: „Bis auf Julian Köhler können wir am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen.“

Elf um Kapitän Martin Schwarz steht in der Pflicht

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SV Niederwerth (So., 14.30 Uhr). Der Gast von der malerischen Rhein-Insel schoss sich am Dienstag mit dem 4:2 gegen die Rheindörfer schon mal für das nächste wegweisende Duell in Osterspai warm. Die FSV, die erst einen Zähler gesammelt hat, steht fast schon in der Pflicht, um nicht vorerst Stammgast in den hinteren Regionen der Tabelle zu sein. Ob der Knoten bei der Elf um Kapitän Martin Schwarz am Sonntag in Kamp-Bornhofen endlich platzt?