Mit einem Sieg gegen die SG Spay wollte die FSV Osterspai dem rettenden Ufer in der Fußball-Kreisliga A4 näher kommen. Letztlich teilten sich die beiden Abstiegskandidaten aber die Punkte und treten weiter auf der Stelle.
Lesezeit 1 Minute
Wieder kein Sieg: Nichts wurde es in der Fußball-Kreisliga A4 mit dem Befreiungsschlag für die FSV Osterspai. Im Kellerduell wendete das Team aber in letzter Minute eine Niederlage gegen Mitkonkurrent SG Spay ab. Niederlagen mussten unterdessen die SG BoReiBo und die SG Rheinhöhen quittieren.