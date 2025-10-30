Der Druck dürfte groß sein, wenn Osterspai am Sonntag zum Kellerduell in Vallendar antritt. Druck verspürt auch die SG Rheinhöhen, darf man von ihr beim A4-Schlusslicht Spay doch einen Sieg erwarten. Derweil empfängt Bogel einen Tabellennachbarn.
In unterschiedlichen Gefilden bewegen sich die drei Rhein-Lahn-Teams in der Fußball-Kreisliga A4. Während die SG Bogel versucht, den Anschluss zur Verfolgergruppe zu halten und sich die SG Rheinhöhen im unteren Mittelfeld hält, sieht es für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der Abstiegszone düster aus.