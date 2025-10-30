A4 aus Rhein-Lahn-Sicht FSV Osterspai muss im nächsten Kellerduell liefern 30.10.2025, 15:04 Uhr

i Geht's für Sebastian Weinand und die FSV Osterspai endlich aufwärts? Die Chance ist da, allerdings muss dafür ein Sieg her im Kellerduell beim SC Vallendar. Marco Rosbach

Der Druck dürfte groß sein, wenn Osterspai am Sonntag zum Kellerduell in Vallendar antritt. Druck verspürt auch die SG Rheinhöhen, darf man von ihr beim A4-Schlusslicht Spay doch einen Sieg erwarten. Derweil empfängt Bogel einen Tabellennachbarn.

In unterschiedlichen Gefilden bewegen sich die drei Rhein-Lahn-Teams in der Fußball-Kreisliga A4. Während die SG Bogel versucht, den Anschluss zur Verfolgergruppe zu halten und sich die SG Rheinhöhen im unteren Mittelfeld hält, sieht es für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der Abstiegszone düster aus.







