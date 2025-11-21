0:1 beim FC Horchheim 
FSV Osterspai: Hinten zu anfällig, vorne zu harmlos
Daniel Karmann/dpa

Moral und Engagement stimmen, doch der Ertrag bleibt zu dünn: Die Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen haben mit nur 4 Zählern zum Jahreswechsel fast schon Planungssicherheit, dass es im nächsten Sommer in der B-Klasse weiter geht. 

Nach der einmal mehr unglücklichen 0:1 (0:0)-Niederlage beim FC Horchheim sind die Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen um eine weitere Illusion ärmer, die total verkorkste Runde im kommenden Frühjahr doch noch positiv abschließen zu können.
„Das Spiel war eine Blaupause des bisherigen Saisonverlaufs.

