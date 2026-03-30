Fußball-Kreisliga A4 FSV Osterspai gibt spät den Sieg noch aus der Hand Stefan Nink 30.03.2026, 11:08 Uhr

i Symbolbild dpa

Wer begleitet in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A das abgeschlagene Duo SG Spay und FSV Osterspai in die B-Klasse? Mittlerweile gehört nach vier sieglosen Partien anno 2026 auch die SG Rheinhöhen zum Kreis der heißesten Kandidaten.

Nur noch ein mickriges Pünktchen trennt in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A4 die SG Rheinhöhen von einem Abstiegsplatz. Dem Team von Jens Mosel stehen nach der vierten Heimniederlage der Saison unbequeme Wochen bevor. Trotz des unverkennbaren Aufwärtstrends tritt unterdessen der designierte Absteiger FSV Osterspai auf der Stelle, während BoReiBo vom Verfolgerduell in Weißenthurm einen respektablen Zähler mit nach Hause brachte.







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