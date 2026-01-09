FSV Osterspai: Bei Abstieg geht die Welt nicht unter

Der sportlichen Realität ins Auge schauen müssen alle Beteiligten bei der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, die sich schon vor Fortsetzung der Runde mit mageren vier Zählern auf der Habenseite mit dem Abstieg in die Kreisliga B arrangieren muss.
Weiter geht’s mit dem „Wintercheck“, bei dem wir die sportliche Situation der Vereine und Spielgemeinschaften aus unserem Verbreitungsgebiet unter festen Gesichtspunkten beleuchten. Wir schauen auf die sieglose FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, die nach einer Horror-Serie und nur vier Punkten nach über der Hälfte der Runde bereits mit eineinhalb Beinen in der B-Klasse steht.