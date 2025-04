Noch beträgt der Abstand zur roten Zone des Klassements sechs Zähler, doch angesichts personeller Engpässe muss die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der A-Klasse auf der Hut bleiben.

Bei der SG Augst Eitelborn müssen die A-Liga-Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Sonntag ab 14.30 Uhr Farbe bekennen. „Das war in der Hinrunde einer unserer spielstärksten Gegner“, erinnert sich FSV-Coach Sebastian Weinand noch gensu an die 0:4-Niederlage, bei der seiner Mannschaft vom Aufstiegsaspiranten deutlich die Grenzen aufgezeigt worden waren. „Sie schicken eine hohe Qualität auf den Platz und haben nicht von ungefähr die meisten Tore geschossen.“ Mit Moritz Brendler (17), Rico Dillschnitter (11) und Lennox Simon (10) hat bereits ein Augster Trio zweistellig getroffen. Da kommen die insgesamt nur 32 Treffer der FSV doch recht mickrig daher.

Puzzlen auf der Torwart-Position

Die Rollen sind vor dem Duell jedenfalls klar verteilt, die FSV plagen nicht nur auf der Torwart-Position Sorgen. „Da müssen wir puzzeln“, sagt Trainer Sebastian Weinand. Dass zudem mit Luca Kup, Philipp Erler, Tobias Hahn und Vincent Engel wichtige Feldspieler zu ersetzen sind, macht die Aufgabe nicht einfacher.