Frühe Führung leitet Bogeler 2:0-Derbysieg ein

Während die Lage der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A4 immer prekärer wird, festigte die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich mit dem 2:0-Derbysieg ihren Platz in der Spitzengruppe.

Der erste Gegentreffer fiel nach nicht mal vier gespielten Minuten: „Da konnten wir unseren Matchplan natürlich in die Tonne treten“, gestand nach dem Schlusspfiff Trainer Sebastian Weinand von der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen. Seine Mannschaft verlor im Exil im Lahnsteiner

Rhein-Lahn-Stadion

am Ende mit 0:2 gegen die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und bleibt somit Tabellenletzter der Kreisliga A 4.