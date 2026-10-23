Alpenrods „O’zapft-is-Groll“ Friesenhagens Coach interessiert Adler-Team brennend Moritz Hannappel 23.10.2026, 09:21 Uhr

i Abdullah Faruk Cifci (vorne im roten Trikot) und die SG Neitersen erlebten bei der 1:6-Klatsche in der Vorwoche in Niederfischbach eine harte Landung. Folgt im Heimspiel gegen Herdorf eine schnelle Antwort? Die Adler (in Weiß) wollen im Derby in Friesenhagen nachlegen. Mit welchem Personal, das fragt sich der Trainer des kommenden Gegners. Manfred Böhmer/balu

Niederfischbach sorgte mit dem 6:1 gegen Neitersen für ein Ausrufezeichen. Da hat vor allem Patrick Kroll als Trainer des kommenden Gegners genauer draufgeschaut – und eine Frage mitgebracht. In Alpenrod sollte eigentlich alles gut sein. Eigentlich.

Der 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 geht restlos am Sonntagnachmittag über die Bühne. Das Spiel in Niederdreisbach, auf das die Gäste trotz – oder gerade wegen des Hartplatzes – hinfiebern, startet vorneweg eine Stunde früher als der Rest. In Alpenrod hätten sie viel lieber an einem anderen Tag gespielt.







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