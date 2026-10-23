Niederfischbach sorgte mit dem 6:1 gegen Neitersen für ein Ausrufezeichen. Da hat vor allem Patrick Kroll als Trainer des kommenden Gegners genauer draufgeschaut – und eine Frage mitgebracht. In Alpenrod sollte eigentlich alles gut sein. Eigentlich.
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Der 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 geht restlos am Sonntagnachmittag über die Bühne. Das Spiel in Niederdreisbach, auf das die Gäste trotz – oder gerade wegen des Hartplatzes – hinfiebern, startet vorneweg eine Stunde früher als der Rest. In Alpenrod hätten sie viel lieber an einem anderen Tag gespielt.