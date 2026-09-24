Die SG Herschbach-Schenkelberg und der SV Adler Niederfischbach können den Gastgebern zum Start des achten Spieltags gehörig in die Suppe spucken und das Festwochenende mit einem Dämpfer einläuten. In Nistertal müssen am Sonntag Freundschaften ruhen.
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Erst rollt der Ball, dann soll gefeiert werden. Das gilt für die Teams, die gewinnen – für Friesenhagen und die SG Lasterbach an diesem Wochenende allemal. Die Frage ist nur, mit welcher Laune. Am Freitagabend sind wir schlauer.DJK Friesenhagen – SG Herschbach-Schenkelberg (Fr.