Erntedankfest- und Kirmesspiel Friesenhagen und Lasterbach wollen zu Hause feiern Moritz Hannappel 24.09.2026, 16:00 Uhr

i In drei Heimspielen in dieser Saison konnte die DJK Friesenhagen (Vorne in Schwarz mit Tom Reimann, hier bei der 0:10-Niederlage gegen Neitersen) noch keinen Punkt einfahren. Stoßen sie am Wochenende des heimischen Erntedankfests den Bock um? Leicht wird es gegen die SG Herschbach nicht. Manfred Böhmer/balu

Die SG Herschbach-Schenkelberg und der SV Adler Niederfischbach können den Gastgebern zum Start des achten Spieltags gehörig in die Suppe spucken und das Festwochenende mit einem Dämpfer einläuten. In Nistertal müssen am Sonntag Freundschaften ruhen.

Erst rollt der Ball, dann soll gefeiert werden. Das gilt für die Teams, die gewinnen – für Friesenhagen und die SG Lasterbach an diesem Wochenende allemal. Die Frage ist nur, mit welcher Laune. Am Freitagabend sind wir schlauer.DJK Friesenhagen – SG Herschbach-Schenkelberg (Fr.







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