A1-Derby als Kracher im Keller Freundschaften müssen am Sonntag in Schönstein ruhen René Weiss 27.03.2026, 11:10 Uhr

i Im Kellerduell zwischen Schönstein (in Gelb) und der SG Gebhardshainer Land geht es am Sonntag um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Manfred Böhmer/balu

Es ist vielleicht nicht die letzte Chance, aber eine sehr große: Gewinnen die abstiegsgefährdeten Schönsteiner das Derby gegen Gebhardshainer Land, rücken sie dem Nachbarn auf die Pelle. Auch in der Spitzengruppe der Kreisliga A1 bleibt es spannend.

Alle Partien des 19. Spieltags in der Kreisliga A1 werden am Sonntagnachmittag im 15 Uhr angepfiffen. Ob es dann im Fernduell um Platz eins zwischen der SG Rennerod und der SG Weitefeld die nächste Wendung gibt?VfB Wissen II – SG Wallmenroth/Scheuerfeld (So.







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