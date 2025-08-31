In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 hat es die SG Bremm spannender gemacht, als es sein musste gegen die COC-Konkurrenz von der SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg im „kleinen“ Derby, aber zu einem knappen 1:0 reichte es dennoch für die Bremmer, die sich erst einmal vorne eingenistet haben, Mont Royal bleibt als Aufsteiger weiter ohne Punkt nach vier Spielen. Einen wichtigen Dreier holte die SG Zell/Bullay/Alf beim 3:1 daheim gegen die SG Fidei Schleidweiler, die Zeller rückten auf den zehnten Platz vor mit sechs Punkten.

SG Bremm – SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg 1:0 (1:0). Vor rund 200 Zuschauern sah Bremms Trainer Jan Braun einen „verdienten Sieg, aber wir haben es unnötig spannend gemacht“. Braun fand, dass „genug Chancen da waren, aber wenn du sie nicht nutzt, bringst du Mont Royal wieder ins Spiel. Vielleicht waren wir ab und zu zu lässig oder zu arrogant vor dem Tor“. Einmal waren die Gastgeber aber auch konsequent, nämlich als Christian Franzen einen Freistoß von Philipp Liel mit dem Kopf ins Tor wuchtete. Es sollte der einzige Treffer des Spiels bleiben, denn zwei Bremmer Treffer von Rico Fuhrmann und Liel wurden nicht gegeben, der Schiedsrichter hatte auf Abseits entschieden. Eine große Chance war dazu noch der Pfostenschuss von Maurice Mertens vor dem 1:0.

Die Gäste, die nach 15 Gegentoren in fünf Spielen den Fokus erst einmal auf die Defensive legten, streckten aber auch den Kopf des Öfteren raus, aber vorne hakt es noch, wie Coach Johannes Röhl sagt: „Da passt es noch nicht, aber Chancen hatten wir auch.“ Röhl hatte Fabian Lenz in die Innenverteidigung gestellt, das gab Stabilität, aber dafür fehlte Lenz weiter vorne. „Die Defensive war gut, wir haben viel besser gestanden als zuletzt“, sagt Mont Royals Coach, der zudem einen ganz starken Keeper Maximilian Scherrer im Tor und eine gute Schlussoffensive seiner Elf sah: „Die letzte Viertelstunde hat aus meiner Sicht uns gehört.“ Ein Treffer sollte aber auch da nicht fallen. Röhl ist dennoch optimistisch: „Wenn wir so weitermachen, werden wir in den nächsten ein, zwei, drei Spielen punkten.“ Braun kann da die Tabelle schon lockerer anschauen, mit neun Zählern sind seine Bremmer Dritter – punktgleich mit dem Zweiten Laufeld/Buchholz.

Tor: 1:0 Christian Franzen (25.).

SG Zell/Bullay/Alf – SG Fidei Schleidweiler 3:1 (2:1). Der zweite Dreier bringt Zell den einstelligen Plätzen nah, momentan ist es zwar Rang zehn, allerdings haben fünf Mannschaften die gleiche Punktzahl, darunter die Gäste, zu deren Fidei-SG der SV Schleidweiler, der SV Rodt und der 1. FC Zemmer gehören. Die gingen in Bullay vor 100 Zuschauern zwar in Führung, aber die Zeller ließen sich dadurch nicht verunsichern, wie Coach Sascha Schmitz fand: „Es war ein richtig gutes Spiel von uns, die Jungs haben das kämpferisch tipptopp gemacht, haben sich gut zusammengerissen und alles rausgehauen.“ Das führte dazu, dass die Moselaner noch vor der Pause die Partie gedreht hatten. Gerade das 2:1 in der 40. Minute fand Schmitz wichtig: „Da gehst du natürlich gut in die Halbzeit.“

In der zweiten Hälfte hatte Zell zumeist alles unter Kontrolle, es dauerte, aber bis kurz vor Schluss, als Jonas Münster mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. „Wir haben uns wirklich gut verkauft“, war Schmitz zufrieden, „und wir waren auch fußballerisch einen Tick besser als Fidei.“ Nun steht für die Zeller am Mittwoch eine sehr interessante Partie an, wenn es um 19.15 Uhr wieder in Bullay gegen den A6-Tabellenführer SV Blankenrath im Kreispokal Mosel um den Einzug ins Achtelfinale geht.

Tore: 0:1 Tim Jakobs (24.), 1:1 Amadou Billy Sissoko (31.), 2:1 und 3:1 Jonas Münster (40., 86.).