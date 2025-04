Der Förderverein „Fußballer helfen“, das seit 1999 bestehende Sozialwerk des Rhein-Ahr-Fußballkreises, unterstützte in der Vergangenheit bereits mehrfach aktive Fußballer, die wegen schwerer Verletzungen in finanzielle Bedrängnis geraten waren. So auch kürzlich einen Spieler der zweiten Mannschaft vom SC Bad Bodendorf.

Dieser erlitt in einem Meisterschaftsspiel einen Anriss von Innen-, Außen- und Kreuzband im Knie. Dies führte einerseits dazu, dass er über einen längeren Zeitraum nicht mehr kicken konnte. Doch was wesentlich schwerer wiegt: Aufgrund der zu erwartenden Ausfallzeit (er hatte gerade eine Probezeit als Lagerist angetreten) verlor er seinen Arbeitsplatz.

Förderverein des Fußballkreises überreicht 500 Euro

„Dadurch geriet er in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Da waren wir vom Verein aus gefordert, unseren sozialen Grundtugenden und der Fürsorgepflicht für unsere Mitglieder gerecht zu werden“, begründeten Vorsitzender Lutz Baumann und Jürgen Sausen, Teamleiter der zweiten Mannschaft, die finanzielle Unterstützung durch den vereinseigenen Förderverein.

Erfolg hatte auch ein Antrag an den Förderverein des Fußballkreises. „Wir haben schon häufiger in solchen Situationen Hilfestellung geleistet“, sagte dessen Vorsitzender Walter Merten bei der Überreichung des Schecks in Höhe von 500 Euro. „Dabei sind wir uns aber durchaus bewusst, dass wir lediglich vorhandene Probleme ein wenig abmildern können, dabei jedoch unserem Anspruch und Namen gerecht werden und Fußballern helfen, wenn Not am Mann ist.“

Merten bedauerte zum wiederholten Male, dass es immer noch Vereine im Kreis gebe, die bisher noch nicht Mitglied geworden seien. „Der Jahresbeitrag von zwölf Euro dürfte hierbei doch kein Hindernis sein.“ Sein Appell ging auch in Richtung Anträge. „Wir sind darauf angewiesen, dass uns hier die Vereine unterstützen.“