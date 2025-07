Florian Kempf will wenig „lange Bälle“ sehen

Der Schock des Abstiegs - in der Endabrechnung fehlte nur ein Zähler - ist überwunden. Bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld geht der Blick nach vorne. Trainer Florian Kempf peilt eine Etage tiefer einen Platz in der Spitzengruppe an.

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld geht nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bezirksliga Ost mit neuem Trainer und ambitioniertem Ziel in die neue Saison in der Kreisliga A1. Der 36-jährige Florian Kempf, der das Team bereits am letzten Spieltag mit seinem Co-Trainer Kreshnik Himaj betreute, den Abstieg aber nicht mehr verhindern konnte, möchte vor allem die Art und Weise ändern, wie die Mannschaft spielt.

Florian Kempf, TRainer SG Wallmenroth/Scheuerfeld

„Wir wollen attraktiven Fußball anbieten, wo die Spielidee und der Spielaufbau klar zu erkennen ist, um erfolgreich zu sein. In den letzten zwei Jahren wurde sehr wenig Fußball gespielt und viel mit langen Bällen agiert“, sagt Kempf. Neben drei Abgängen, unter anderem tritt Torjäger Celin Eisenkopf kürzer und wird wohl nur im Notfall auflaufen, stehen Kempf zum Erreichen des Saisonziels fünf Zugänge zur Verfügung, die so schnell wie möglich integriert werden sollen. „Wir wollen oben mitspielen und im oberen Drittel der Tabelle landen. Platz eins bis vier ist unser Ziel“, so Kempf.