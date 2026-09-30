Niederbreitbacher Arbeitssieg Feldkirchen erntet Komplimente, aber keine Punkte Daniel Korzilius 30.09.2026, 11:34 Uhr

i Beeindruckt vom Gegner: Niederbreitbachs Trainer Dominik Bersch war froh, dass sich sein Team zum Abschluss des achten Spieltags gegen Feldkirchen durchsetzen konnte. Jörg Niebergall

Der neunte Spieltag steht bevor, doch zunächst galt es, die achte Runde in der Kreisliga A2 zu komplettieren. Das ist der SG Niederbreitbach gut gelungen. Allerdings machte die SG Feldkirchen der Elf von Trainer Dominik Bersch das Leben schwer.

Zum Abschluss des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 hat die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach am Dienstagabend den Aufsteiger SG Feldkirchen/Hüllenberg mit 3:1 (2:1) besiegt. Die Gastgeber waren in der Anfangsphase gut im Spiel und gingen folgerichtig in Führung.







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