Es war wieder einiges los in der Kreisliga A 5 mit einigen hohen Ergebnissen – und dem Derbysieg des FC Plaidt gegen die DJK Plaidt.

Der SC Bad Bodendorf ist durch einen Kantersieg beim SV Masburg an die Spitze der Fußball-Kreisliga A 5 gestürmt. Mit dem FC Plaidt, der das Derby gegen die DJK Plaidt für sich entschied, der SG Landskrone Heimersheim und der Reserve des Ahrweiler BC können insgesamt noch vier Vereine eine blütenreine Weste vorweisen.

SG Landskrone Heimersheim – SG Saffig/Miesenheim 2:0 (1:0)

Auf dem Heimersheimer Kunstrasen schossen Tim Hecker (19.) und Peter van Weenen (70.) die Hausherren zu einem hochverdienten Sieg und den Punkten vier bis sechs. „Eine wirklich sehr souveräne Vorstellung meiner Mannschaft, wir hatten nahezu über die gesamte Partie die volle Spielkontrolle“, urteilte der Heimersheimer Trainer Bekim Gerguri. Dem konnte der Saffiger Coach Sascha Müller nicht widersprechen: „Heimersheim war der erwartet schwere Gegner. Hinzu kommt, dass wir gerade in den ersten 45 Minuten nicht zu unserem Spiel gefunden haben.“

SG Maifeld-Elztal – SG Dernau/Mayschoss 6:0 (4:0)

Während sich die SG Maifeld-Elztal für die Auftaktniederlage in Bad Breisig rehabilitieren konnte, geriet Aufsteiger Dernau auch im zweiten Spiel unter die Räder. Louis Heintz (21.) und ein Hattrick von Yannik Schneider (25., 33., 43.) brachte die Hausherren schon früh auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel schraubten Johannes Meißner (77.) und Jan Düllberg (86.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

„Die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt und es im Vergleich zur Vorwoche deutlich besser gemacht“, freute sich Maifeld-Elztals Trainer Daniel Fischer. Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher meinte: „Wir haben uns bislang zu sehr an den Gegnern orientiert, werden aber zukünftig wieder einzig und allein auf unsere Leistung und unser gewohntes Spielsystem bauen.“

SG Vinxtbachtal Brohl – SG Inter Sinzig 2:1 (0:0)

Nach torloser erster Hälfte verdienten sich die Hausherren den Sieg durch eine kämpferisch einwandfreie Leistung, wie selbst Sinzigs Coach Jacques Daoud feststellen musste: „Vinxtbachtal wollte es heute deutlich mehr und hat dafür alles gegeben. Wir waren gerade in den Zweikämpfen nicht präsent genug.“ Fabian Groß (43.) und Felix Antwerpen (79.) ebneten ihren Farben den Weg zum Sieg, der Anschlusstreffer der Gäste kam zu spät (88.). „Den Sieg hat sich meine Mannschaft hart erarbeitet. Vor der Energieleistung kann man nur den Hut ziehen“, zeigte sich der Trainer der Hausherren, Uwe Deckenbrock, mit der Leistung und dem Saisonstart von vier Punkten aus zwei Partien hochzufrieden.

DJK Plaidt – FC Alemannia Plaidt 2:4 (2:2)

Flutlicht, 400 Zuschauer, ein Platzverweis und sechs Tore – das Plaidter Derby zwischen der DJK und der Alemannia am Pommerhof hatte alles, was ein Lokalduell haben muss. Konnten die DJK-Adler in der ersten Halbzeit noch die FC-Führungen von Dennis Eichhorn (9.) und Timm Liss (29.) durch Tim Pfeffer (13.) und Noah Weinert (40.) egalisieren, hatte die DJK auf die Treffer von Jamil Mohamed (70.) und Timo Franzen (90.+5) keine Antwort mehr parat.

i DJK-Torhüter Lars Patschula versuchte alles, konnte aber die vier Tore des FC nicht verhindern. Jörg Niebergall

FC-Coach Kai Wagner sah einen verdienten Derbysieger und sagte: „Spielerisch fand ich uns klar besser, die DJK hat aber mit einer physischen, wie emotionalen Spielweise nie aufgesteckt.“ DJK-Trainer Dennis Niederprüm war bedient, zeigte sich aber als fairer Verlierer: „Glückwünsch an den FC zum Derbysieg.“

SG Ettringen/St. Johann – Ahrweiler BC II 2:3 (0:0)

Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit fiel der 3:2-Siegtreffer des Ahrweiler BC II. Trotz des glücklichen Zeitpunktes beim Tor von Elvedin Hamza war der Auswärtserfolg der Gäste in Summe hochverdient. Zuvor schoss Michel Wagneder die Rheinlandligareserve zwei Mal in Führung (46., 68.), die Leroy Lehmann (54.) und Manuel Daum (70.) jeweils ausglichen. Aufgrund der wesentlich größeren Spielanteile und Torchancen hatte sich der Gästesieg aber abgezeichnet.

„Der ABC war die bessere Mannschaft, obwohl meine Mannschaft gerade im Spiel gegen den Ball einen enormen Aufwand betrieben hat“, bilanzierte Ettringens Trainer Holger Seidenstücker. ABC-Coach Ricardo Ribeiro sagte: „Wir haben uns spät für eine starke Leistung belohnt. Vor allem im ersten Durchgang haben wir eine ganze Reihe an Möglichkeiten liegengelassen.“

SV Masburg – SC Bad Bodendorf 1:8 (0:6)

Ein Sahnetag auf der einen Seite und ein rabenschwarzer auf der anderen haben zu einem denkwürdigen 8:1-Auswärtserfolg des SC Bad Bodendorf in Masburg geführt. Gegen völlig neben sich stehende Hausherren machten Justin Welter (12., 21., 30.), Leo Welter (16.), Julius Pauly (27.) und Maik Schäfer (44.) bereits zur Pause das halbe Dutzend voll. Nach dem Masburger Treffer durch Marc Rottstock (59.), besorgten Andre Suckow (62.) und Lukas Gronwald (84.) den 8:1-Endstand.

SVM-Spielertrainer Matthias Bender ärgerte sich: „Das war in meinen neun Jahren in Masburg die mit Abstand schlechteste Leistung.“ Gästetrainer Elmar Schäfer wusste das Ergebnis einzuschätzen: „Bei uns hat heute auch einfach alles gepasst, deswegen werden wir die Partie nicht überbewerten.“

SV Remagen – TuS Kottenheim 3:4 (0:1)

Aufsteiger Kottenheim hat im zweiten Spiel seinen ersten Sieg eingefahren. Nach der 1:0-Pausenführung durch Kottenheims Felix Bell (21.) entwickelte sich der zweite Durchgang zum Schlagabtausch mit offenem Visier. Der SV Remagen beendete zudem die Begegnung in doppelter Unterzahl, da Wissam Zeineddine (86.) und Johannes Birkelbach (90.+5) jeweils die Gelb-Rote Karte sahen.

„Wir können uns aus dieser bescheidenen Situation nur selbst rausziehen“, versuchte Remagens Vorsitzender Florian Gottschalk den Blick nach vorne zu richten. Kottenheims Trainer David Schmitz meinte: „Wir sind jetzt in der Liga angekommen, wenngleich wir es in Halbzeit zwei unnötig wild haben werden lassen.“ Tore: 0:1 Bell (21.), 0:2 Gordon Kopp (50.), 1:2 Birkelbach (55.), 2:2 Zeineddine (56.), 2:3 Schmitz (76.), 3:3 Bleron Leku (80.), 3:4 Jan Malte Schröter (90.+1).