Der FC Plaidt hat die Saison in der Fußball-Kreisliga A 5 mit einem hohen Sieg begonnen, während der SV Masburg nach dem 2:6 erst einmal Wunden lecken muss.

Am Plaidter Pommerhof wurde der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 komplettiert. Der heimische FC untermauerte im Duell mit dem SV Masburg seine Titelambitionen und sicherte sich, aufgrund einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei, einen 6:2 (3:2)-Kantersieg.

Moritz Rollepatz (6.), Timm Liss (10.) und Jamil Mohamed (34.) schossen die Alemannen in der ersten Hälfte in Front, für den SVM verkürzten Marc Rottstock (30.) und Niklas Diederich (43.). Danach spielte aber nur noch der FC, der erneut durch Liss (56.) und Rollepatz (88., 90.+6) das Ergebnis in die Höhe schraubte. „Wir haben eine Halbzeit lang benötigt, um reinzukommen, letztlich aber einen vollkommen verdienten Auftaktsieg eingefahren“, sagte Plaidts Trainer Kai Wagner. Masburgs Coach Matthias Bender meinte: „Das Ergebnis klingt deutlich, wir mussten aber insgesamt dreimal verletzungsbedingt wechseln, was unsere Aufgabe nicht gerade einfacher gemacht hat.“

Weiter in der Kreisliga A 5 geht es am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel der SG Landskrone Heimersheim gegen die SG Saffig.